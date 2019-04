Мадонна взорвала сеть новым клипом Medellin: эффектное видео

Знаменитая поп-дива Мадонна триумфально возвращается на большую сцену: после творческого затишья она выпустила первый клип на песню Medellin и анонсировала новый студийный альбом. Всего за день ролик собрал более 7 миллионов просмотров, что свидетельствует о большом успехе.

Мадонна сделала для своих поклонников своеобразный пасхальный подарок. В сети звезда презентовала премьерную песню с нового альбома, которую она записала с американским певцом Maluma. Трек под названием Medellin стремительно покорил YouTube.

В ролике артистка показала историю двух влюбленных, которые вместе решают пойти под венец. При этом Мадонна примерила роль невесты, а красавец Maluma – ее избранника. Режиссеры решили создать клип в стиле поп-дивы и привлекли к видео и религиозную тематику, и зажигательные танцы, и страсть главных героев.

Новый клип Мадонны и Maluma – Medellin: смотрите видео

Мадонна и Maluma – Medellin: текст песни

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my 17 year

Allowed myself to be naive (Dime)

To be someone I've never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (Te gusta)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin (Woo)

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa' que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn't have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

Si siente' que hay un viaje ahí en tu mente (Woo)

Será por el exceso de aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo vacila

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe')

Si sé de dónde vienes pues sé pa' donde voy

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay-ay-ay)

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you (Okay)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue' mami, pue' mami, pue' mami, nos casamos

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

I took a trip, it set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Ay, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Pue' mami, pue' mami, pue' mami, nos casamos