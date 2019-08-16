Мадонне исполнился 61 год: принципы поп-дивы, продиктованные жизнью

16 августа 61 год празднует американская певица, танцовщица, режиссер и благодетельница Мадонна. По такому случаю LifeStyle 24 рассказывает о Топ-5 принципах жизни королевы поп-музыки и иконы стиля.

Про успех

Рекордсменкой Мадонна является не только по количеству видов деятельности, где принимает активное участие, или объемом своего имущественного положения, которое сейчас превышает 1 миллиард долларов. Сегодня поп-диву считают самой успешной артисткой в ​​истории музыки, мировые продажи альбомов которой превысили 300 миллионов экземпляров. В ее копилке – 7 премий "Грэмми". А в 1998 году певицу включили в "Книгу рекордов Гиннеса", за самую длинную непрерывная серию синглов, оказавшихся на вершине тогдашних чартов, – с "Like a virgin" (1984) по "Secret" (1994).

Читайте также: День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый

Через десять лет Мадонне удается покорить еще одну профессиональную вершину: восьмой мировой тур "Sticky and Sweet Tour", который стартовал в августе и собрал 408 миллионов долларов, что позволило ему занять второе место (по количеству вырученных средств за масштабный музыкальный тур ее обошли Rolling Stones , которые устроили турне в 2005-2007 годах, где "напели" почти 560 миллионов долларов).

Смотрите клип Мадонны Secret:

Такие достижения Мадонна комментирует не только трудолюбием, присущим ей, но и окружением, в частности тем, которое часто поддерживало звезду.

Особенно хочу поблагодарить тех людей, которые не верили в меня. Именно им я обязана всей своей карьерой,

– говорила певица во время церемонии вступления в Зал рок-н-ролла, куда её официально зачислили 10 марта 2008 года.

О желании учиться новому

Поп-дива считает себя трудоголиком и не представляет жизни без работы. В одном из интервью звезда признавалась, что хватает дня-двух без продуктивных профессиональных занятий, как она начинает скучать.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 19 Чер 2018 р. о 5:39 PDT

"Не собираюсь сбавлять темп, поскольку я любопытная и стараюсь почти каждый день совершенствовать себя в том, что хорошо умею, так же – узнавать что-то новое. Этому способствуют люди, которые знают больше, чем я, благодаря которым я имею шанс на самовыражение", – признается Мадонна.

Читайте также: 60-летняя Мадонна показала потрясающий шпагат, лежа на спине: видео

В частности, Кабала (философское учение в иудаизме), которой в свое время увлеклась звезда, быстро стала трендом и среди других селебрити, таких как семьи Бекхэмов, бывших супругов Деми Мур и Эштона Катчера.

Про семью

Мадонна мать шестерых детей: двух биологических – 22-летней Лурдес и 18-летнего Рокко и четырех приемных 12-летних Дэвида Банда и Мерси Джеймс, а также пятилетних близнецов Стеллы и Эстер. Несмотря на насыщенный рабочий график, звезда все-таки понимает, что важно находить время на воспитание в них доброты и умения сочувствовать: "Я просто хочу, чтобы все они выросли хорошими людьми, которые с достоинством и уважением относятся к другим людям, независимо от их цвета кожи, религии или пола".

Допис, поширений Madonna (@madonna) 18 Сер 2017 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 24 Жов 2017 р. о 11:54 PDT

Что касается жизни личной, то певица встречалась с французским танцором Брахимом Зайбатом. Перед этим у нее были отношения с моделью Хесусом Лусом, почти десять лет находилась в браке с английским режиссером Гаем Риччи, а впервые под венец, в 1985 году, пошла с актером Шоном Пенном.

Про здоровье

Для Мадонны его основа – это правильное питание и достаточное количество физических нагрузок. Для того, чтобы держать тонус, поп-дива тренируется каждый день по несколько часов, отдавая предпочтение занятиям йогой и танцевальным программам. Что касается еды, то певица отдает предпочтение так называемым "живым" продуктам: рыбе, морепродуктам, птице, а также овощам и фруктам. Не отказывается звезда и от каши из цельных злаков, которую варит на воде. Мадонна любит шутить: "Я никогда не буду толстой!". Однако, несмотря на подобранный образ жизни, можем предположить, что это вполне серьёзные слова.

Допис, поширений Vogue Italia (@vogueitalia) 1 Сер 2018 р. о 3:58 PDT

Про красоту

И хотя за десятки лет своей певческой карьеры Мадонна неоднократно ложилась под нож хирургов и делала ботексные инъекции, все же, понятие красоты поп-дива определила и в философском измерении. Физическую женщина считает эфемерной, ведь важнее то, как вы "подпитываете" такое свойство в себе и в вашем сознании.

Уверенность в себе, которая переплетается с достижением ваших целей, – вот что действительно прекрасно,

– убеждена Мадонна.