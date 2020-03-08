Маган Марк и принц Гарри совершили потрясающий выход: элегантный образ герцогини Сассекской

Вчера, 7 марта, герцоги Сассекские посетили музыкальный фестиваль в Королевском Альберт-холле. Этот выход стал вторым публичным появлением пары после заявления про выход из королевской семьи. Меган Маркл продемонстрировала потрясающий образ total red, покорив публику своим безупречным стилем.

Несколько дней назад Меган Марк прилетила в Великобританию из Канады, чтобы в последний раз исполнить королевские обязанности. Первый выход она осуществила самостоятельно и тайно, посетив выставку Immersive Storytelling Studio в Национальном театре. Впоследствии герцогиня Сассекская появилась с мужем на церемонии награждения премиями Endeavour Fund Awards.

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Однако Маган Маркл решила не оставаться без внимания публики надолго и ошеломила выходом на фестивале военных оркестров Королевской морской пехоты. Мероприятие состоялось в лондонском Альберт-холле.

Для публичного появления Меган Маркл выбрала наряд total red, который по праву мог бы конкурировать с самым эффектными образами голливудских звезд на красной дорожке. На ней приталенное платье-кейп длины макси от именитого британского бренда Safiyaa, которое она соединила с замшевыми туфлями-лодочками от премиальной марки Aquazzura.

Не менее важными деталями look стали брендовые аксессуары – массивные серьги с драгоценными камнями от Simone Rocha и атласный клатч от Manolo. Этот безупречный аутфит завершила легкая укладка и макияж с акцентом на глаза.

Принц Гарри выглядел рядом с женой Меган не менее эффектно. На нем багровая форма генерал-капитана морской пехоты. Возможно, такой наряд для публичного выхода Гарри выбирает последний раз, ведь уже с начала апреля он не сможет надевать праздничный мундир с почетными знаками, однако сохранит воинское звание.