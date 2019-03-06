Махинации на Евровидении-2019: скандальные билеты на финал шоу будут аннулированы

Уже 18 мая 2019 года весь мир узнает имя победителя вокального конкурса Евровидение-2019. И пока Израиль готовится к шоу, разгорелся немалый скандал относительно билетов на финал конкурса. В частности, в агентстве Leean заявили, что все билеты, которые пытаются продать по завышенным ценам, будут аннулированы.

Что случилось с билетами на Евровидение-2019

Евровидение-2019, грандиозный финал которого прогремит в израильском Тель-Авиве, обросло очередным резонансным скандалом. Сотни лучших билетов пытались передать представителям международной элиты по существенно завышенным ценам, поэтому их продажи внезапно прекратили.

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Скандальные махинации заметили 28 февраля, когда билеты только поступили в продажу. И хоть за возможность стать зрителем грандиозного шоу нужно заплатить от 280 до 490 евро, лучшие места раскупили всего за несколько минут. Впоследствии представители агентства Leean обнаружили, что десятки билетов были проданы влиятельным работникам СМИ и спортивным функционерам, а не общественности, что противоречит правилам проведения Евровидения-2019.

Реакция организаторов шоу

Как сообщает The Times of Israel, на такие махинации уже отреагировали израильские власти, правоохранители и агентство, которое занимается продажей билетов. Так, представители Leean заявили, что такие махинации не допустимы и нарушают установленные правила. Агентство официально обратилось к владельцам 300 билетов с просьбой вернуть их, ведь даже при полной оплате они будут аннулированы.

Продажа билетов онлайн или через кассу на полуфиналы и финал Евровидения должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены для реализации в соответствии с правилами Kan,

– говорится в заявлении.

Сейчас дело расследует израильская полиция. Правоохранители постепенно устанавливают имена лиц, причастных к махинации с билетами на Евровидение-2019.

В то же время отечественные поклонники вокального шоу вряд ли поедут в Израиль. Все потому, что Украина официально отказалась от участия в Евровидении-2019 из-за резонансного скандала с певицей MARUV.

Что известно о скандале вокруг Евровидения-2019

Победа эпатажной MARUV в финале Нацотбора Евровидение-2019 обернулось большим скандалом, который всколыхнул весь украинский шоу-бизнес. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме этого, права на песню Siren Song, с которой MARUV должна была выступить в Израиле, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

После нескольких часов переговоров артистка соглашение все же не подписала. Впоследствии MARUV заявила, что не отмена гастролей в России стали причиной ее отказа от Евровидения-2019, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), согласно правилам Нацотбора, предложила коллективу Freedom-Jazz заменить MARUV, ведь именно они заняли вторую ступень в конкурсе. Однако группа отказалась от такого предложения. Вслед за харизматичными вокалистками другие финалисты тоже решили не ехать на Евровидение-2019. Следовательно НОТУ официально заявило, что в 2019 году Украина не будет принимать участие в вокальном шоу.