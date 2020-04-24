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Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс чувственно поздравили мачеху с 101-летием: фото

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Жене Кирка Дугласа исполнился 101 год / Getty Imagies

Американский киноактер Майкл Дуглас и его супруга, британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравили свою мачеху с днем рождения. Жене покойного Кирка Дугласа, с которой он прожил 65 лет, 23 апреля исполнился 101 год.

В своем инстаграме Майкл Дуглас опубликовал фотографию с отцом, которого не стало в начале февраля этого года, и мачехой Энн Дуглас. Фотографию знаменитый актер подписал чувственными словами.

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С Днем рождения, Энн Дуглас! Ты лучшая мачеха, на которую мог надеяться пасынок,
– написал актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Anne Douglas! The best stepmother a stepson could hope for! ️

Допис, поширений Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Супруга актера Кэтрин Зета-Джонс также не обошла стороной важное событие в семье и опубликовала фотографию с Энн Дуглас из личных архивов.

С Днем рождения моя неординарная мачеха. Наша Королева, наша Бабушка. Вы воплощаете все, что есть хорошего в женщине. Я восхищаюсь вами и очень сильно люблю вас. Сегодня вам 101 год. Энн Дуглас, спасибо вам за все, что вы сделали для людей в нашем мире,
– написала актриса.

Отметим, что звездные супруги активно занимались благотворительностью. Так, в 2015 году, представитель актеров золотой эры Голливуда Кирк Дуглас вместе со своей женой Энн Дуглас отдали 15 миллионов долларов на создание в Лос-Анджелесе центра по уходу за людьми, страдающими болезнью Альцгеймера.

Что интересно, после своей смерти, Кирк Дуглас оставил сына без наследства. Он завещал передать 50 миллионов долларов со своего 60-миллионного наследства на благотворительность.

К поздравлениям также присоединился внук Кэмерон, который опубликовал фотографию с бабушкой в день ее рождения. Бабушку приехало поздравить много близких и знакомых, которые были в масках.


Фото с дня рождения Энн Дуглас

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Кино Звездные дни рождения Голливуд
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