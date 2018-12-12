Майкл Джексон гордился бы: Louis Vuitton посвятил следующую коллекцию культовому исполнителю

Художественный руководитель мужской линейки одежды знаменитого бренда Louis Vuitton открыл интересную тайну. Вирджил Абло создает новую коллекцию, вдохновляясь Майклом Джексоном.

Креативный дизайнер, который создает мужскую одежду в модном доме Louis Vuitton, приурочил на успех новую коллекцию еще до того, как она вышла. В новом интервью Вирджил Абло признался, что на особые творения его вдохновляет легендарный Майкл Джексон.

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Сначала он отметил, что попал в мир моды, потому что хотел вдохнуть в нее новую жизнь. Затем его рассказ развернулся в откровенное признание.

Я постоянно слушаю музыку в студии, я не люблю тишину. Именно во время прослушивания песен Майкла Джексона создалась новая коллекция. Когда я слушаю его песни, у меня получаются совсем другие рубашки, совсем другие ботинки, совсем другой крой брюк. Музыка – это мой ключ ко всему,

– прокомментировал выход новой коллекции Вирджил Абло.

На вопрос, в чем он мог бы измерить свои силы, модельер ответил, что хочет создать космический корабль.

Вирджил Абло, креативный дизайнер мужской одежды в Louis Vuitton / Instagram / @virgilabloh