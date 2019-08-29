День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки

Легендарному музыканту Майклу Джексону сегодня, 29 августа, исполнилось бы 61. С момента смерти короля поп-музыки прошло уже 10 лет, но память о Джексоне продолжает жить в его хитах, которые перепевают как звезды, так и малоизвестные исполнители.

Джексон умер от сердечного приступа из-за передозировки лекарствами 25 июня 2009. За свою успешную карьеру Майкл снял 80 видеоклипов. На его счету 15 премий Грэмми, 8 из которых музыкант получил за одну ночь.

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Также Майкл получил 26 премий American Music Awards, в частности, как самого успешного поп-исполнителя всех времен (продано 380 миллионов дисков по всему миру). У Джексона есть сразу две звезды на голливудской Аллее Славы: как участника The Jackson Five и как сольного артиста. По такому же принципу музыкант дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.

Немалое количество премий оправдана: до сих пор песни Майкла Джексона не теряют популярности. Многие артисты сделали стильные каверы на треки легендарного артиста, которые покорили сеть. Как в песне Майкла Джексона добавляют современности – смотрите в подборке LifeStyle 24

Каверы на хиты Майкла Джексона:

Кавер от Evanescence: смотрите видео

Бруно Марс тоже перепел Майкла Джексона: смотрите видео

Кавер от Fall Out Boy: смотрите видео

Хіт Billie Jean в исполнении Coldplay: смотрите видео

Кавер от Jessie J: смотрите видео

Кавер от Best Night Ever: смотрите видео

Оригинальное звучание Billie Jean: смотрите видео

Хиты Майкла Джексона от Pentatonix: смотрите видео