Майли Сайрус раскритиковала звезд, которые жалуются на изоляцию: У большинства же совсем не так

Американская поп-певица осуждает тех знаменитостей, которые жалуются на отсутствие привычного ритма жизни и изоляцию, вызванную пандемией коронавируса. Майли Сайрус отметила, что в настоящее время их жизни также поставлены на паузу, однако они чувствуют финансовую стабильность и комфорт в отличие от большинства населения планеты.

Сейчас тысячи звезд превратили личные страницы в соцсетях на платформы, в которых они освещают свой досуг на карантине. Множество из них жалуется на скуку и отсутствие развлечений, однако 27-летняя Майли Сайрус считает эти заявления бессмысленными. Своим отношением к изоляции известных и успешных она поделилась в интервью изданию Wall Street Journal, которое опубликовала в инстаграм-профиле.

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Певица начала собственное шоу в изоляции Bright Minded, в котором общается с именитыми коллегами об их жизни в условиях пандемиии. Множество знаменитостей, которым она предлагала пообщаться в прямом эфире, отказывали ей, и Майли Сайрус их прекрасно понимает. Исполнительница уверена, что состоятельные не должны делиться личным опытом изоляции, ведь он далек от ральной ситуации в мире.

Они понимают, что их обстоятельства исключительные настолько, что обсуждать их просто неправильно,

– пояснила Майли Сайрус.

Она осознает, что подавляющее большинство людей по всему миру сейчас осталось без дохода и надлежащих средств безопасности. В то время звезды, которые активно демонстрируют свои карантинные будни, живут в полном комфорте и не чувствуют нехватки вещей первой необходимости.

"Я знаю, что нахожусь в уникальном положении. Мой опыт переживания пандемии не такой, как у большинства других людей в моей стране и во всем мире. Моя жизнь тоже поставлена на паузу, но на самом деле я понятия не имею, на что похожа эта пандемия. Я живу в комфорте в своем доме и у меня есть возможность покупать любую еду. У меня стабильная финансовая ситуация, но у большинства же совсем не так", – отметила Майли Сайрус.

По состоянию на 8 мая количество инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 3,9 миллиона, в то время как жертв пандемии 273 534 человека.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала