Бунтарка поп-певица неоднократно своим поведением провоцировала обсуждение в прессе. Однако Майли Сайрус объявила, что во время карантина позаботилась о своем организме, отказавшись от употребления алкоголя и легких наркотиков. Звезда убеждена, что ее зависимость является следствием воспитания.

27-летняя американская певица в откровенном интервью для издания Variety рассказала о том, как карантин сказался на ее жизни. Как выяснилось, изоляция пошла на пользу Майли Сайрус, ведь она начала следить за своим здоровьем и последние полгода отказалась от алкоголя и легких наркотиков.

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В ноябре прошлого года звезда пережила сложную операцию на голосовых связках, после которой ей запретили петь. В течение четырех недель она не могла даже разговаривать, а длительная ребилитация исключала возможность употребления спиртного. Трезвый образ жизни Майли Сайрус расценила как вызов и решила не останавливаться на достигнутом, чтобы развивать свою музыкальную карьеру.

Сначала мой трезвый образ жизни действительно касался только операции, но в последние полгода я трезвая как никогда и не собираюсь останавливаться,

– отметила артистка.

Сейчас Майли Сайрус нравится просыпаться на все 100 без похмелья. Она осознала, что веселиться и развлекаться можно и без алкоголя, хотя в юности была убеждена в обратном.

Почему Майли Сайрус зависела от алкоголя?

На протяжении многих лет звезда не отказывала себе в возможности расслабиться, употребляя алкоголь или легкие наркотики. Однако причиной такого поведения, как уверяет сама Майли Сайрус, стало воспитание и непростое детство родителей, у которых проблемы с психическим здоровьем и зависимости.

Так, мать певицы чувствовала себя брошенной и стремилась доказать, что стоит любви, ведь ее удочерили. А родители папы развелись, когда ему было всего 3 года, поэтому он воспитывал себя сам. Майли Сайрус убеждена, что именно эти детские травмы ее родных переняла и она сама. К слову, родители исполнительницы до сих пор "иногда не против закурить косячок", хоть их знаменитая дочь заявляла: "Те, кто курят травку, идиоты".