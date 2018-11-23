Майли Сайрус – 26: топ-8 самых откровенных фото бунтарской звезды – 18+
Американская поп-певица Майли Сайрус 23 ноября празднует день рождения. Звезде, которая также прославилась своими эпатажными выходками, исполняется 26 лет.
Майли Сайрус получила мировую славу в 13 лет благодаря сериалу "Ханна Монтана".
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Впоследствии молодая певица начала шокировать общественность выходами на публику в откровенных образах и обнаженными фото.
Сейчас артистка находится в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом и о чрезмерной эпатажности Сайрус пришлось забыть.
Однако, как известно, "рукописи не горят", а в современном мире – их заменяют скриншоты. Поэтому, если снимки или видео попадают в сеть, избавиться от недоброй славы бывает крайне трудно.
Предлагаем вспомнить самые откровенные образы Майли Сайрус:
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Майли Сайрус
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