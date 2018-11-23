Майли Сайрус – 26: топ-8 самых откровенных фото бунтарской звезды – 18+

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Майли Сайрус – 26
Майли Сайрус – 26 / Коллаж 24 канал

Американская поп-певица Майли Сайрус 23 ноября празднует день рождения. Звезде, которая также прославилась своими эпатажными выходками, исполняется 26 лет.

Майли Сайрус получила мировую славу в 13 лет благодаря сериалу "Ханна Монтана".

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Впоследствии молодая певица начала шокировать общественность выходами на публику в откровенных образах и обнаженными фото.

Сейчас артистка находится в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом и о чрезмерной эпатажности Сайрус пришлось забыть.

Однако, как известно, "рукописи не горят", а в современном мире – их заменяют скриншоты. Поэтому, если снимки или видео попадают в сеть, избавиться от недоброй славы бывает крайне трудно.

Предлагаем вспомнить самые откровенные образы Майли Сайрус:

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Майлі Сайрус
Майли Сайрус

Теги: LifeStyle Музыка Эротика
Источник: 24 Канал
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