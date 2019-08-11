Майли Сайрус хвастается идеальной фигурой на отдыхе в Италии: роскошные фото певицы

149 Читати новину українською
Майли Сайрус
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Среди звезд, которые не упускают последней возможности насладиться сладким отдыхом, оказалась 26-летняя Майли Сайрус. Для августовского отпуска певица выбрала солнечную Италию и невероятно красивое озеро Комо.

Майли Сайрус по-настоящему заполонила сеть Instagram своим путешествием в страну пиццы, пасты и вина. Похоже, итальянские каникулы 26-летней звезды проходят прекрасно, ведь она не прекращает делиться яркими кадрами с отдыха.

Читайте также: Роми Стрейд похвасталась упругими ягодицами: сексуальное фото "ангела" Victoria's Secret

Поскольку отпуск певицы пришелся на август, она не смогла не поделиться с фанатами своей роскошной фигурой. Так, облачившись в стильный черный купальник от Versace, она смело позировала перед камерой на фоне невероятных пейзажей озера Комо. Стоит добавить, что лежак Майли Сайрус также был устлан полотенцем от этого бренда. Похоже, она является его пылкой поклонницей.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус отдыхает на озере Комо / Instagram / @mileycyrus

На еще одном фото знаменитая соблазнительница позировала рядом с фотогеничной стеной, выбрав для новых кадров не менее сексуальный наряд, чем купальник. На ней были стильные белые брюки, а также максимально короткий топ, из-под которого виднелась ее грудь.

Майлі Сайрус в Італії
Майли Сайрус в Италии / Instagram / @mileycyrus

Также звезда поделилась горячим видео, на котором она в белом купальном костюме соблазнительно танцевала под песню Rock The Boat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

blog_ava
Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
11 августа
555
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Майли Сайрус
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
10 августа 13:31 Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира
Марта Вересюк 877
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
10 августа 09:40 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3681
Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
9 августа 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
Ірина Юрковська 418
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
9 августа 17:07 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
178
День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
9 августа 11:06 День рождения Уитни Хьюстон: интересные факты о певице
1059
Новости
Больше новостей
Залиште відгук