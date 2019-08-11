Майли Сайрус хвастается идеальной фигурой на отдыхе в Италии: роскошные фото певицы

Среди звезд, которые не упускают последней возможности насладиться сладким отдыхом, оказалась 26-летняя Майли Сайрус. Для августовского отпуска певица выбрала солнечную Италию и невероятно красивое озеро Комо.

Майли Сайрус по-настоящему заполонила сеть Instagram своим путешествием в страну пиццы, пасты и вина. Похоже, итальянские каникулы 26-летней звезды проходят прекрасно, ведь она не прекращает делиться яркими кадрами с отдыха.

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Поскольку отпуск певицы пришелся на август, она не смогла не поделиться с фанатами своей роскошной фигурой. Так, облачившись в стильный черный купальник от Versace, она смело позировала перед камерой на фоне невероятных пейзажей озера Комо. Стоит добавить, что лежак Майли Сайрус также был устлан полотенцем от этого бренда. Похоже, она является его пылкой поклонницей.



Майли Сайрус отдыхает на озере Комо / Instagram / @mileycyrus

На еще одном фото знаменитая соблазнительница позировала рядом с фотогеничной стеной, выбрав для новых кадров не менее сексуальный наряд, чем купальник. На ней были стильные белые брюки, а также максимально короткий топ, из-под которого виднелась ее грудь.



Майли Сайрус в Италии / Instagram / @mileycyrus

Также звезда поделилась горячим видео, на котором она в белом купальном костюме соблазнительно танцевала под песню Rock The Boat.