Майли Сайрус и известный косметический бренд отдали 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией

Американская певица Майли Сайрус не осталась в стороне во время пандемии коронавируса и вместе с косметическим брендом M.A.C Cosmetics пожертвовала колоссальную сумму на нужды организаций, борящихся с болезнью.

Бренд декоративной косметики M.A.C предложил Майли Сайрус приобщиться к благотворительной инициативе, чтобы передать 10 миллионов долларов 250 компаниям из разных стран, которые ведут борьбу с коронавирусом. Об этом сообщают на l'officiel.

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Кроме этого, бьюти-бренд M.A.C с 1994 года собрал уже более 500 миллионов долларов с продаж своей косметики на потребности организаций, которые в этом больше всего нуждаются. Сейчас же такая инициатива актуальна, как никогда, поэтому любой из покупателей продукции марки может внести свой вклад в благотворительность, купив губную помаду Viva Glam, 100% средства от которой идут на пожертвования.

Стоит добавить, что Майли Сайрус уже не сотрудничает с брендом, поскольку в 2015 году певица стал амбассадором (представителем) линейки Viva Glam. "Я очень горжусь тем, что M.A.C Cosmetics выбрали меня. Viva Glam занимает особое место в моем сердце", – комментировала тогда артистка.

Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входили Кьара Ферраньи, Джорджио Армани, Рианна, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Анджелина Джоли другие.

По состоянию на 3 апреля США является рекордсменом по количеству подтвержденных больных коронавирусом – 257 тысяч человек. Из них – 6, 5 тысяч умерли и 11 тысяч выздоровели. Общее количество больных в мире коронавирусом составляет 1 миллион 55 тысяч.