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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт договорились о разводе: какую знаковую дату выбрали экс-супруги

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Звездная пара, которая распалась через полгода после свадьбы, наконец пришла к соглашению относительно официального бракоразводного процесса. Документы в суд голливудский актер и знаменитая певица подали еще в августе. Однако окончательно урегулировать все детали решили в первую годовщину своей свадьбы.

Летом этого года звездные супруги ошеломили известием о своем расставании. Тогда в заявлении о разводе, поданном в один из судов Лос-Анджелеса, актер указал причину – "неразрешимые противоречия во взглядах". Однако расторжение брака Лиама Хемсворта и Майли Сайрус должно состояться без каких-либо скандалов по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

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Адвокаты бывших влюбленных во вторник, 24 декабря, передали все необходимые юридические документы в суд, утверждая, что оба пришли к соглашению об условиях развода. Судя по всему, актер и певица наконец решились признать, что их отношения больше не спасти и решили двигаться дальше.

По странному стечению обстоятельств, такой смелый шаг пара приурочила к первой годовщине своей свадьбы, которая состоялась в тайне от СМИ в Калифорнии 22-23 декабря 2018 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Острого спора за раздел имущества у них не было. Собаки Тани и Дори, которых Лиам взял из приюта, останутся под опекой Майли Сайрус. Дом в Калифорнии, в котором год назад состоялась свадебная церемония пары, тоже удалось разделить без проблем благодаря брачному контракту.

Однако следует отметить, что процесс оформления документов о расторжении брака продлится шести месяцев после подачи заявления. Поэтому официально разведенными Майли Сайрус и Лиам Хемсворт станут только в марте следующего года. Но этот факт не мешает знаменитостям публично демонстрировать свои новые романы.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Майли Сайрус Новости LifeStyle Звездные разводы
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