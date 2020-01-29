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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально расстались

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Супружеская пара американской певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта распалась через полгода после бракосочетания. Документы в суд знаменитая певица и голливудский актер подали еще в августе прошлого года. Теперь стало известно, что они официально оформили развод.

Инсайдеры уверяли, что звездная пара, которая демонстрировала идиллию на публике, не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для расторжения брака после 8 месяцев. Перед свадьбой Майли и Лиам подписали брачный договор, поэтому проблем с разделом имущества не было. Об официальном разводе звезд Голливуда сообщает издание Radar Online

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Согласно их взаимному решению, Майли оставит себе домашних любимцев. Сначала супруги утверждали, что не может поделить между собой животных и они оба останутся для них "любящими родителями". У Майли и Лиама есть девять собак, четыре кота, свинья и четыре лошади. Актер говорил, что двух собак взял в дом по собственной инициативе, однако певица убеждала его, что собак нельзя разлучать, они должны жить вместе. Лиам согласился с ней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Известно, что 27-летняя Майли Сайрус уже четыре месяца встречается с 23-летним певцом Коди Симпмсоном.

У 30-летнего Лиама был роман с 22-летней моделью и актрисой Мэдисон Браун, а сейчас он в отношениях с другой моделью Габриэллой Брукс. Однако актер не спешит строить серьезные отношения, а хочет насладиться тем, что он холостяк. Взяв отпуск, Хемсворт отправился к своей семье в Австралию.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?
Майли и Лиам познакомились в 2009 году на съемках фильма "Последняя песня". После трех лет отношений актер сделал предложение Сайрус. В 2013 году пара объявила о разрыве, однако впоследствии возобновила отношения. 23 декабря 2018 года Сайрус и Хемсворт поженились. Актер подал заявление на развод после того, как в сети появились фотографии Майли и Кейтлин Картер – бывшей невестки Кайли и Кендалл Дженнер. На этих фотографиях девушки целовались. Между супругами давно были недоразумения, а измена жены стала для актера последней каплей. Романтические отношения Сайрус и Картер длились около двух месяцев.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Голливуд Майли Сайрус Звездные разводы
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