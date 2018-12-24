Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились: шокирующие детали

Сеть взорвала новость о тайной свадьбе американской певицы Майли Сайрус и ее бойфренда австралийского актера Лиама Хемсворта, которую они сыграли на выходных 22-23 декабря.

Снимки с вечеринки, которую звездная пара организовала по случаю их тайной свадьбы появились в социальной сети Instagram. 26-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт поженились 22 декабря.

Читайте также: Балки, пепел и сгоревшая "любовь": Майли Сайрус показала уничтоженный дом после пожара в Калифорнии

Снимки со свадьбы появились в Insta-stories одного из друзей избранника Майли. На фотографиях Лиам Хемсворт предстал в классическом для жениха наряде – черном костюме и белой рубашке. На лацкане пиджака у него была традиционная свадебная бутоньерка. Певица в свою очередь одела светлое платье, которое тоже очень напоминало свадебное. Молодые супруги держали в руках нож, которым собирались разрезать свадебный торт.

Позади невесты было много светлых шариков, а также розовые шары в виде букв "Mr и Mrs" (Мистер и миссис), говорившие об их узаконивании отношений и новом статусе Майли Сайрус.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились / Instagram / @nerd.break

Напомним, что Майли и Лиам начали встречаться в 2009 году. Через три года отношений они объявили о помолвке. Однако через год пара передумала жениться и рассталась. Однако их любовь оказалась сильнее. В 2016 году Майли и Лиам возобновили отношения, после чего певица начала носить кольцо, которое ей подарил ее бойфренд.