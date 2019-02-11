Майли Сайрус или Ирина Шейк: звезды примерили похожие пикантные костюмы на красной дорожке

Перед престижными церемониями награждения многие звезды переживают, какой же образ надеть на красную дорожку, чтобы затмить всех вокруг. 10 февраля об этом не слишком волновались такие звезды, как певица Майли Сайрус и модель Ирина Шейк. Ведь они примерили довольно простые, но очень пикантные образы.

Что интересно, на красной дорожке в похожих образах знаменитости появились в кардинально разных местах. Дело в том, что 10 февраля в мире произошло два роскошных события – в Лос-Анджелесе прогремела музыкальная премия Грэмми, в то время как на другом полушарии, в Лондоне, состоялась церемония награждения премиями BAFTA.

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Поэтому на первой из них побывала Майли Сайрус, которая вместе со своим отцом Билли и матерью Тиш продемонстрировали совершенно разные, но очень стильные образы. Конечно же, в центре внимания была Майли Сайрус, которая недавно тайно поженилась со своим любимым Лианом Хемсвортом.



Майли Сайрус с родителями / Getty Images

Майли Сайрус на красной дорожке премии Грэмми в Лос-Анджелесе / Getty Images

Для красной дорожки певица надела брючный костюм от Mugler. Смокинг состоял из брюк-клеш и oversize-пиджака, который звезда надела поверх голого тела. Свой образ 26-летняя артистка дополнила босоножками на каблуке, яркими украшениями и распущенными волосами.

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Майли Сайрус на красной дорожке премии Грэмми в Лос-Анджелесе / Getty Images

В этот же день на красную дорожку BAFTA вышла российская модель и супруга голливудского актера Брэдли Купера Ирина Шейк. Для светского выхода она тоже надела черный классический смокинг бренда Burberry. На мероприятие она прибыла вместе со своим мужем, который получил награду в номинации "Лучшая музыка к фильму" (A Star is Born), но все внимание папарацци было приковано к ней.



Ирина Шейк на красной дорожке премии BAFTA в Лондоне / Getty Images

Это и не удивительно, ведь кроме ее такого же, как у Майли, откровенного декольте и стройных форм, привлекала внимание элегантная прическа, собранная в пучок, лаконичные серебристые украшения на ушах и подвеска на груди, а также стильные туфли на каблуке.

Ирина Шейк на красной дорожке премии BAFTA в Лондоне / Getty Images

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Звезды выглядели просто роскошно, поэтому можно смело утверждать, что черные брючные костюмы среди женщин будут в этом сезоне изрядно популярными.