Майли Сайрус опубликовала провокационные кадры с презентации нового альбома: откровенные фото

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием She Is Coming, виртуальную презентацию которого сделала непосредственно на своей странице в Instagram.

В новый альбом Майли Сайрус вошло 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most. По интересной задумке Майли Сайрус, альбом является первой частью трилогии ЕР. Впоследствии выйдут такие музыкальные пластинки, как She Is Here и She Is Everything. Новые треки с альбома She Is Coming уже доступны на главных музыкальных сервисах (Apple Music, Deezer, Google Music, Spotify, Amazon), а также на YouTube.

Слушайте один из хитов нового альбома Майли Сайрус

А к промо-кампании нового альбома Майли подготовилась изрядно: в течение нескольких дней в своем Instagram она публиковала серию откровенных снимков и видеороликов. На них она предстала в сексуальных образах: в черных колготках в сеточку и в черном белье, а также в макси-платья черного цвета с откровенным декольте. Ее стилизованные "луки" дополнялись экстравагантными аксессуарами.



Майли Сайрус выпустила альбом She Is Coming / Instagram / @mileycyrus



