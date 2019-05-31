Майли Сайрус опубликовала провокационные кадры с презентации нового альбома: откровенные фото

18 Читати новину українською
Майли Сайрус выпустила альбом She Is Coming
Майли Сайрус выпустила альбом She Is Coming / Instagram / @mileycyrus

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием She Is Coming, виртуальную презентацию которого сделала непосредственно на своей странице в Instagram.

В новый альбом Майли Сайрус вошло 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most. По интересной задумке Майли Сайрус, альбом является первой частью трилогии ЕР. Впоследствии выйдут такие музыкальные пластинки, как She Is Here и She Is Everything. Новые треки с альбома She Is Coming уже доступны на главных музыкальных сервисах (Apple Music, Deezer, Google Music, Spotify, Amazon), а также на YouTube.

Читайте также: Майли Сайрус подтвердила слухи о свадьбе с Лиамом Хемсвортом: волшебные фото с церемонии

Слушайте один из хитов нового альбома Майли Сайрус

А к промо-кампании нового альбома Майли подготовилась изрядно: в течение нескольких дней в своем Instagram она публиковала серию откровенных снимков и видеороликов. На них она предстала в сексуальных образах: в черных колготках в сеточку и в черном белье, а также в макси-платья черного цвета с откровенным декольте. Ее стилизованные "луки" дополнялись экстравагантными аксессуарами. 

Майлі Сайрус випустила альбом She Is Coming
Майли Сайрус выпустила альбом She Is Coming / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус випустила альбом She Is Coming
Майли Сайрус выпустила альбом She Is Coming / Instagram / @mileycyrus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 

blog_ava
Авария судна в Будапеште: арестовали 64-летнего украинского капитана, он вину отрицает
31 мая
811
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
31 мая 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
Ірина Буртик 450
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
31 мая 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 281
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
31 мая 09:29 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
281
Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
30 мая 20:51 Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
99
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
29 мая 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
2455
Новости
Больше новостей
Залиште відгук