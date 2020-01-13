Майли Сайрус осталась в прошлом: Лиам Хемсворт подтвердил отношения с новой избранницей

Австралийский актер наконец смог отпустить свои чувства к бывшей жене американской певице Майли Сайрус и начал отношения с моделью Габриэль Брукс. На днях папарацци удалось заснять пару за страстным поцелуем на австралийском пляже в Байрон-Бей.

Судя по всему, сердцем голливудского актера удалось завладеть очередной красавице. В конце декабря в СМИ появилась информация об отношениях звезды с 21-летней австралийской моделью Габриэль Брукс. Лиам Хемсворт уже успел познакомить любимую с родителями.

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Встреча пары с родственниками знаменитого актера состоялась за обедом в одном из ресторанов Сиднея. Улыбки на лицах матери Лиама Хемсворта и Габриелы Брукс свидетельствуют о том, что модель понравилась родителям. Во время ланча царила расслабленная и непринужденная атмосфера.



Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой / The Daily Mail



На днях же влюбленных заметили на одном из пляжей в Байрон-Бей. Очевидно, их отдых длится до сих пор и в Австралии они провели Рождество и Новый год. Папарацци удалось сфотографировать Лиама Хемсворта и Габриэлу Брукс за горячим поцелуем в купальных костюмах вблизи морского побережья. Такие кадры не оставляют сомнений, что их связывает не просто дружба, а страстные чувства.