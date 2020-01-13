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Майли Сайрус осталась в прошлом: Лиам Хемсворт подтвердил отношения с новой избранницей

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Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Австралийский актер наконец смог отпустить свои чувства к бывшей жене американской певице Майли Сайрус и начал отношения с моделью Габриэль Брукс. На днях папарацци удалось заснять пару за страстным поцелуем на австралийском пляже в Байрон-Бей.

Судя по всему, сердцем голливудского актера удалось завладеть очередной красавице. В конце декабря в СМИ появилась информация об отношениях звезды с 21-летней австралийской моделью Габриэль Брукс. Лиам Хемсворт уже успел познакомить любимую с родителями.

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Встреча пары с родственниками знаменитого актера состоялась за обедом в одном из ресторанов Сиднея. Улыбки на лицах матери Лиама Хемсворта и Габриелы Брукс свидетельствуют о том, что модель понравилась родителям. Во время ланча царила расслабленная и непринужденная атмосфера.

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Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой / The Daily Mail


На днях же влюбленных заметили на одном из пляжей в Байрон-Бей. Очевидно, их отдых длится до сих пор и в Австралии они провели Рождество и Новый год. Папарацци удалось сфотографировать Лиама Хемсворта и Габриэлу Брукс за горячим поцелуем в купальных костюмах вблизи морского побережья. Такие кадры не оставляют сомнений, что их связывает не просто дружба, а страстные чувства.

 
 


Заметим, что решение актера познакомить красавицу Габриэлу Брукс со своей семьей достаточно красноречивое и свидетельствует о серьезных намерениях звезды. Ведь его предыдущая избранница, брак с которым завершился за 8 месяцев супружеской жизни, удовлетворяла далеко не всех представителей семейства Лиама Хемсворта. Жена его брата Эльза Патаки убеждена, что актер заслуживает лучшую жену.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы
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