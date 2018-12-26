Майли Сайрус подтвердила слухи о свадьбе с Лиамом Хемсвортом: волшебные фото с церемонии

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились / Instagram / @mileycyrus

Поп-певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт таки поженились. Пара поделилась с поклонниками первыми снимками их тайной свадьбы.

Известно, что закрытая церемония состоялась 23 декабря. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт пошли под венец в собственном имении. Пара решила не привлекать излишнее внимание общественности, поэтому только ближайшие родственники и друзья стали очевидцами таинства бракосочетания.

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Сейчас Майли Сайрус опубликовала несколько волшебных фото в своем блоге, подтвердив все слухи о женитьбе с 28-летним актером. Перед камерой Хемсворт появился в классическом черном костюме и белой рубашке с галстуком. А вот невеста выбрала белое платье от Vivienne Westwood, которое нежно обнажало плечи Майли Сайрус и подчеркивало стройную талию звезды. Певица отказалась от фаты и роскошных причесок, предпочтя идеальную укладку волос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Это, пожалуй, наш миллионный поцелуй,
– мило написала артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

К слову, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и разошлась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер восстановили отношения, после чего своенравная артистка начала носить обручальное кольцо, которое ей подарил любимый. Прошло почти 10 лет, как пара пошла к алтарю.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Голливуд Музыка
Источник: 24 Канал
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