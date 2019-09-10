Майли Сайрус появилась на Неделе моды в Нью-Йорке без белья: пикантные фото

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Майли Сайрус
Майли Сайрус / www.gettyimages.com

Популярная американская певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом оказалась в эпицентре мировых новостей. На днях она посетила один из показов на Неделе моды в Нью-Йорке, где засветилась в провокационном образе.

Как известно, в Нью-Йорке проходит Неделя моды. Поэтому в городе можно увидеть немало голливудских звезд, которые охотно посещают мероприятия, посвященные этому событию, и знакомятся с фэшн-новинками. Среди знаменитых модниц – 26-летняя Майли Сайрус.

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Артистка стала приглашенной гостьей на fashion-шоу бренда Tom Ford. Дизайнер решил поразить своих звездных поклонников и устроил показ новой коллекции на станции Бауэри, что в Нью-Йоркском метрополитене. Поэтому гостей встречал интерьер подземки с вечерним освещением.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус / Getty Images

К такой необычной локации Майли Сайрус подобрала соответствующий образ. Перед камерами артистка предстала в стиле total black: в черных брюках, длинном пальто и рубашке с большим вырезом. Все участники показа могли оценить смелый look певицы и увидеть отсутствие нижнего белья.

"Аутфит" артистки дополнили солнцезащитные черные очки, шляпа, цепочка и множество колец на пальцах. Эффектно смотрелись черные ботильоны Сайрус, которые имели блестящие каблуки.

 

Майлі Сайрус
Майли Сайрус / Getty Images

Что известно о личной жизни Майли Сайрус после развода?Всего за 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться. Впервые об этом заговорили в начале августа 2019 года. Друзья звездной четы объяснили, что Майли и Лиам не могли ужиться в одном доме. В день соответствующего заявления в сети впервые появились совместные фото Майли Сайрус с блогера Кейтлин Картер. Девушки отдыхали на итальянском острове Комо, где целовались и обнимались.

Резонансные новости о романе бывшей возлюбленной повлияли на ее брак: Лиам Хемсворт официально подал документы на развод. Вероятно, судебный процесс будет достаточно быстрым, ведь перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

А вот отношения Майли Сайрус и Кейтлин Картер, кажется, достаточно серьезные. Певица уже успела познакомить блогера со своими родителями и все чаще появляется с ней на светских событиях.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Неделя моды Майли Сайрус
Источник: LifeStyle 24
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