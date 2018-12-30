Майли Сайрус показала дерзкие фото с Нового года
Американская звезда Майли Сайрус с семьей и ее возлюбленный, австралийский актер Лиам Хемсворт после тайной свадьбы 23 декабря поехали отдыхать в горы, чтобы отпраздновать медовый месяц.
Новые фото Майли опубликовала на своей странице в Instagram.
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В то время, как большинство знаменитостей пишут "итоги года" в социальных сетях и поздравляют поклонников с праздником, Сайрус тоже вспомнила про Новый год в Instagram, но сделала это в традиционной для нее эпатажной манере.
На снимках певица позирует или с бутылкой шампанского в руках, или показывает средние пальцы в камеру.
"Точное такое же г*вно, Новый год", – написала Майли в подписи.
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus