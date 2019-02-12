Майли Сайрус посетила премьеру фильма в ярком платье и рассказала о госпитализации мужа

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Майли Сайрус в платье от Valentino
Майли Сайрус в платье от Valentino / www.gettyimages.com

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус стала приглашенной гостьей на премьере фильма "Разве это не романтично?". Хотя ее муж, актер Лиам Хемсворт, стал главным героем фильма, он не смог прийти на событие из-за проблем со здоровьем.

Презентация фильма состоялась в Лос-Анджелесе, где днем ранее состоялась церемония награждения Грэмми. 11 февраля артистка Майли красовалась в роскошном красном платье с пышной юбкой и шлейфом от Valentino. Для завершения образа она выбрала высоко завязанный хвост и яркий макияж с акцентом на красных губах.

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Майлі Сайрус
Майли Сайрус в платье от Valentino / Getty Images

Сразу же после светского события певица опубликовала несколько фотографий с премьеры и рассказала, почему рядом с ней не красовался ее муж Лиам. По информации СМИ, у него диагностировали камни в почках. Его госпитализировали за несколько часов до премии Грэмми 2019, из-за чего Майли пришла на церемонию только в присутствии своих родителей.

"Я так горжусь своим мужем и его новым фильмом. К сожалению, он не смог посетить премьеру из-за проблем со здоровьем. Но он лечится, восстанавливается и отдыхает. Для любого актера сложно принять такое решение прямо перед премьерой, но, поверьте, это было очень важно. Я была рада представлять его", – рассказала Майли Сайрус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

В свою очередь Хемсворт поблагодарил жену и поклонников за поддержку и посоветовал всем отметить День влюбленных за просмотром фильма "Разве это не романтично?".

"Простите, я не смог прийти на премьеру "Разве это не романтично?" сегодня вечером. Последние несколько дней я имел дело с некоторыми довольно раздражительными вещами для здоровья. К счастью, у меня есть лучшая девушка в мире, чтобы представлять меня! Спасибо за поддержку, крошка! Надеюсь, всем понравится фильм! Это идеальный фильм на День святого Валентина, если вы не будете иметь чем заняться, то идите и посмотрите! Всем любви!", – отреагировал на премьеру фильма 29-летний Лиам .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

 

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?
Звезды начали встречаться в 2009 году. После трех лет отношений они объявили о помолвке. Однако через год после заявления пара распалась. Ни одна из сторон не делилась никакой информацией и не называла причин. В 2016 году поп-певица и актер восстановили свои отношения, объявив, что снова помолвлены. 23 декабря 2018 года пара сыграла тайную свадьбу в собственном имении, расположенном в Теннесси.

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Теги: LifeStyle Голливуд Мода
Источник: LifeStyle 24
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