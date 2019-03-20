Майли Сайрус позировала полностью обнаженной в пустыне: фото 18+

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Майли Сайрус снялась обнаженной в пустыне
Майли Сайрус снялась обнаженной в пустыне / Instagram / @mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус, видимо, решила вспомнить бурные времена и отметилась пикантной шалостью. В сети она опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной.

После тайной свадьбы с голливудским актером Лиамом Хемсортом зажигательная Майли Сайрус кардинально изменилась. Хоть наряды 26-летней артистки остались пикантными, однако она забыла о реках алкоголя и бездумных поступках, которыми отмечалась несколько лет назад. Но на днях ей удалось вновь проявить свою бунтарскую натуру.

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На официальной странице в Instagram Майли Сайрус появилось провокационное фото певицы. Перед камерой она предстала полностью обнаженной и в шляпе. Звезда умостилась посреди пустыни на шезлонге, прикрыв грудь руками.

Сезон фестивалей здесь! Я квир (человек, отрицающий свои сексуальные или гендерные статусы, – LifeStyle 24) и готова к вечеринке! Вперед, лето 2019!
– написала Майли Сайрус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее же Майли Сайрус призналась, что она гордится тем, что является квиром. Свою позицию звезда не скрывала и даже откровенно объяснила ее.

Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не во внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью,
– заявила артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

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Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
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