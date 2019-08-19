Майли Сайрус познакомила свою новую девушку с мамой: фотофакт

Американская звезда Майли Сайрус в последние недели находится в центре событий, так как она и ее муж объявили о разрыве отношений. Сразу же после сообщений ее приметили с новой пассией за поцелуями, в то время как Лиам общался с фанатами в Instagram и светился на улице без кольца.

Теперь же в издании People сообщили, что Майли Сайрус, ее новая избранница Кейтлин Картер и мать певицы – Тиш Сайрус, вместе пообедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Случилось это 18 августа, где папарацци сделали несколько снимков со знакомства влюбленных со звездной мамочкой.

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Кейтлин Картер (слева) и Тиш Сайрус (справа) / Фото People



Тиш Сайрус (справа) с дочерью Майли (слева) / Фото People

В издании инсайдеры также добавляют, что 52-летняя Тиш была не в восторге от нового романа Майли и разрыва с Лиамом, впрочем, артистка смогла убедить маму, что сейчас Кейтлин занимает важное место в ее жизни.

Кто такая Кейтлин Картер? Звезда социальных сетей только недавно рассталась со своим мужем Броди Дженнером, с которым состояла в браке с 2016 года. Это родной брат сестер Кайли и Кендалл Дженнер по отцу. Известно, что свадебная церемония состоялась в Индонезии, однако многие СМИ поговаривают, что брак не имел статуса официального.

Что известно о разводе Сайрус и Хемсворта?

Заявление о расторжении отношений звезд появилось в сети 11 августа. Тогда же в СМИ заявляли, что пара длительное время не могла ужиться под одной крышей все 8 месяцев супружеской жизни, поэтому решила расстаться. В тот же день журналисты показали фотографии Майли, которая отдыхала вместе с блогером Кейтлин Картер (экс-невесткой Кейтлин Дженнер) в Италии, где они целовались и обнимались.

Впоследствии Лиам дал официальное подтверждение разрыва, отметив, что развод – это их личное дело. Несмотря на сообщения инсайдеров о постоянных проблемах в их семье еще до разрыва, Майли и Лиам не спешат подавать документы на официальный развод, в надежде через определенное время снова возобновить отношения.