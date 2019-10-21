Майли Сайрус призналась, что впервые поцеловалась с новым бойфрендом несколько лет назад

Американская певица Майли Сайрус на днях организовала публичный онлайн-чат со своим бойфрендом Коди Симпсоном в сети Instagram, где смогла ответить на несколько вопросов своих фанатов.

Звезда поделилась, что ей не везло в отношениях с парнями, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Таким образом 26-летняя исполнительница намекнула, что в браке с Лиамом Хемсвортом у нее действительно были проблемы. Об этом сообщают на The Daily Mail.

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Я всегда считала, что должна быть геем, думая, что все парни – зло, но это неправда. Оказывается есть и хорошие люди противоположного пола. В своей жизни я встретила одного такого, и он сейчас здесь на связи онлайн,

– заявила Сайрус.

Девушка также призналась, что знала Коди еще четыре года назад. В одном из элитных лос-анджелесских клубов в 2015-м у нее и состоялся первый поцелуй с парнем. А вот новый бойфренд на это имел другое мнение: "Скорее всего это было у тебя дома", с чем и согласилась певица

Онлайн-чат в инстаграме Майли Сайрус и Коди Симпсона / Скриншоты из соцсети Instagram

Стоит добавить, что в 2015-м отношения Майли и Лиама впервые за все время были разорваны. Вероятно, роман с 22-летним парнем звезда закрутила именно тогда.

Что известно о личной жизни Майли Сайрус?

В начале августа 2019 года в сети появились первые слухи о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что пара не смогла вжиться в одном доме, поэтому и решила закончить отношения. После такого резонансного заявления журналисты подловили Майли Сайрус на отдыхе с блогеркой Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. Роман с девушкой настолько ошеломил актера Лиама Хемсворта, что он решил не бороться за брак. Тогда же актер официально подал документы на развод с Майли Сайрус. Недавно стало известно, что Майли порвала отношения с Кейтлин и начала новый роман с Коди Симпсоном. В то же время Лиам тоже "не пас задних" и закрутил роман с молодой актрисой Мэдисон Браун.