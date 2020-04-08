Майли Сайрус радуется, что у экс-супруга Хемсворта появилась новая возлюбленная, – СМИ

Громкий развод певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта наделал немало шума в 2019 году. После 10 лет отношений, которые неоднократно обрывались, и после 8 месяцев в браке пара разошлась. Теперь у каждого из них своя жизнь, и инсайдеры говорят, что они оба теперь счастливы.

По состоянию на 2020 год неизвестно, что стало причиной развода звездной пары. Хемсворт сложно перенес бракоразводный процесс и долго не мог довериться новому человеку, в то время как Майли еще до развода поразила новыми отношениями с блогером Кейтлин Картер. Впоследствии она рассталась с ней и уже больше полугода находится в отношениях с Коди Симпсоном. Относительно Лиама, то он встречается с моделью Габриэллой Брукс.

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В издании Entertainment Tonight инсайдер сообщает, что Майли теперь открыто признается, что радуется за своего бывшего мужа и его новую пассию, ведь хочет, чтобы он был счастлив.

Она знает, как для него важны семья и брак, но ей нужна была независимость. Они двигаются дальше и находятся в том месте, где больше всего в жизни хотят быть, – говорится в заявлении инсайдера.

Источник добавляет, что новая девушка Лиама – это полная противоположность его экс-возлюбленной. Габриэлла сдержанная, скромная и не стремится к публичному вниманию, а просто наслаждается временем с 30-летним актером.

"Габриэлла заставила его понять, что после Майли есть другая жизнь. Она обожает его и хорошо ладит с его близкими. Лиам так сильно любил Майли, но в глубине души всегда знал, что жизнь с ней будет сложной, потому что она, кажется, никогда не успокоится", – приводит слова инсайдера издание.