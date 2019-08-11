Майли Сайрус расстается с Лиамом Хемсвортом через полгода после свадьбы: подробности расставания

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram / @elleusa

Звездные пары часто удивляют поклонников своими резкими изменениями в личной жизни, однако 26-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт стали так называемыми триумфаторами. Знаменитости разводятся через полгода после женитьбы.

О разводе известной американской певицы и актрисы Майли Сайрус и ее мужа, австралийского актера Лиама Хемсворта сообщает издание People. По словам инсайдеров, звезды не смогли ужиться под одной крышей, поэтому единогласно решили разорвать отношения.

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Стоит напомнить, что в декабре 2018 года влюбленные тайно поженились, устроив закрытую церемонию и вечеринку для ближайших друзей в своем доме. Однако уже в августе 2019 года 26-летняя Майли Сайрус решилась на переезд от 29-летнего Лиама Хемсворта после довольно долгой истории отношений.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт розлучилися
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались / Instagram / @justjared

Что интересно, сразу после официального подтверждения о расставании Майли Сайрус, которая активно поддерживает ЛГБТ-сообщества, отправилась на отдых с блогером Кэйтлин Картер. Девушки публикуют немало совместных фото из Италии, где проводят отпуск.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус и Кэйтлин Картер / Instagram / @kaitlynn

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и рассталась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер возобновили отношения, после чего своенравная артистка стала носить обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. В июле 2018 года в СМИ появилась информация, что скандальная певица снова отменила свадьбу, после чего пара не прекращала выходить вместе на публику. Однако в декабре 2018 года, почти через 10 лет от начала отношений, пара все-таки пошла к алтарю.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Майли Сайрус Звездные разводы
Источник: LifeStyle 24
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