Майли Сайрус шокировала неожиданным заявлением об отдыхе с мамой: скандальные детали

Американская певица Майли Сайрус любит эпатировать. Однако в этом случае 26-летняя звезда превзошла себя, рассказав историю о досуге в ее семье.

Как рассказала Майли Сайрус журналистам The Sun, после летнего перерыва она вновь начала курить марихуану. Однако не такое признание шокировало общественность, а информация о человеке, который стимулирует Майли это делать.

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По словам певицы, ее мама Тиш Сайрус составляет компанию в таком отдыхе. Происходит это не часто, однако по инициативе 51-летней женщины.

Иногда мы курим. Моя мама меня снова подсадила на это,

– призналась Майли Сайрус.



Майли Сайрус рассказала о вредной привычке / The Sun

В то же время артистка заверила, что не злоупотребляет наркотиками и разделяет отдых с работой. Майли Сайрус заверила, что позволяет себе курить только в выходные дни, когда у нее не запланированы выступления.

"Я не курю, когда работаю, потому что под действием наркотиков я пою не самом высоком уровне своих возможностей", – добавила Майли Сайрус.

Отметим, что в 2017 году Майли Сайрус публично заявила об отказе от наркотиков и стремлении создать качественную музыку. Звезда действительно за год показала потрясающий результат: ее недавняя песня "Nothing Breaks Like a Heart", клип которой снимали в Киеве, возглавила мировые чарты.