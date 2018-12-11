Майли Сайрус шокировала неожиданным заявлением об отдыхе с мамой: скандальные детали
Американская певица Майли Сайрус любит эпатировать. Однако в этом случае 26-летняя звезда превзошла себя, рассказав историю о досуге в ее семье.
Как рассказала Майли Сайрус журналистам The Sun, после летнего перерыва она вновь начала курить марихуану. Однако не такое признание шокировало общественность, а информация о человеке, который стимулирует Майли это делать.
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По словам певицы, ее мама Тиш Сайрус составляет компанию в таком отдыхе. Происходит это не часто, однако по инициативе 51-летней женщины.
Иногда мы курим. Моя мама меня снова подсадила на это,
– призналась Майли Сайрус.
Майли Сайрус рассказала о вредной привычке / The Sun
В то же время артистка заверила, что не злоупотребляет наркотиками и разделяет отдых с работой. Майли Сайрус заверила, что позволяет себе курить только в выходные дни, когда у нее не запланированы выступления.
"Я не курю, когда работаю, потому что под действием наркотиков я пою не самом высоком уровне своих возможностей", – добавила Майли Сайрус.
Отметим, что в 2017 году Майли Сайрус публично заявила об отказе от наркотиков и стремлении создать качественную музыку. Звезда действительно за год показала потрясающий результат: ее недавняя песня "Nothing Breaks Like a Heart", клип которой снимали в Киеве, возглавила мировые чарты.