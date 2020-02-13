Майли Сайрус случайно обнажила грудь во время публичного выхода: фото 18+

Топы получили бешеную популярность среди знаменитостей, ведь благодаря такому одеянию можно не только похвастаться безупречным прессом, но и в очередной раз продемонстрировать свою сексуальность. Однако иногда это одеяние подводит селебрити. Так, во время публичного выхода Майли Сайрус случайно обнажила грудь.

Американская певица – мастер эпатажа, которая любит публиковать эротические фото со своим бойфрендом Коди Симпсоном и снимки с концертов. 13 февраля Майли Сайрус решила посмеяться над своим фэшн-конфузом, который произошел в Нью-Йорке.

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Певица стала приглашенной гостьей на показе дизайнерской коллекции Marc Jacobs. Презентация линии одежды прошла в рамках закрытия Недели моды в Нью-Йорке, а затем шоу привлекло внимание СМИ. Перед показом Майли Сайрус прошла мимо десятков фотографов в полосатом топе, штанах и красных сапогах на каблуках. И во время ходьбы одежда артистки обнажила ее грудь, затем все фотографы могли увидеть отсутствие нижнего белья на Майли Сайрус.



Майли Сайрус обнажила грудь / Instagram / @mileycyrus



Сексуальный образ Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Не менее сексуально певица выглядела и на подиуме. Майли Сайрус вышла к зрителям показа в черном топе и брюках. Образ дополняло драгоценное ожерелье и полосатая накидка, которую звездная модель неряшливо несла в руках.