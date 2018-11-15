Майли Сайрус снимается в "Черном зеркале": правда или слухи?

25-летняя поп-певица Майли Сайрус принимает участие в съемках 5 сезона популярного британского документального сериала "Черное зеркало", премьера которого состоится уже в декабре 2018 года.

В течение нескольких последних месяцев Майли Сайрус редко появляется на публике и не очень активна в социальных сетях. Однако вчера актриса вернулась в Instagram-сториз, опубликовав фото своей руки, на которой пишет "Малибу". Тем самым она сделала призыв к людям, чтобы помочь жертвам пожара, пострадавшим в Калифорнии. Майли и ее жених Лиам Хемсворт пожертвовали пятьсот тысяч долларов после того как сгорел их дом.

Читайте также: Балки, пепел и сгоревшая "любовь": Майли Сайрус показала дом после пожара в Калифорнии



Instagram-сториз Майли Сайрус / Instagram @mileycyrus

Однако вчера 25-летняя актриса неоднократно была замечена в Южной Африке в начале ноября. Говорят, она снимается в эпизоде нового сезона "Черного зеркала", премьера которого состоится уже в декабре 2018 года. Такая информация появилась на странице Pop Crave в Twitter. Блог, который позиционирует себя как источник новостей о поп-культуре, опубликовал фото Майли Сайрус, где было указано об участии певицы в съемках сериала.

.@MileyCyrus has powered up her acting skills as she was spotted in South Africa, filming for the upcoming new season of #BlackMirror. The fifth season of the show is expected to be released in December, according to @Bloomberg. pic.twitter.com/bEyPQqxPnP — Pop Crave (@PopCrave) 14 листопада 2018 р.

К слову, о съемках нового сезона популярного британского сериала "Черное зеркало" Netflix сообщили в марте 2018 года. Первый сезон вышел на экраны еще в 2011 году и сразу приобрел большую популярность.