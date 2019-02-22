Майли Сайрус снялась обнаженной для глянца: фото 18+

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Майли Сайрус
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус, которая в декабре 2018 года вышла замуж за Лиама Хемсворта, стала звездой мартовского номера популярного глянцевого журнала Vanity Fair.

Снимки с фотосессии Майли опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них певица позирует топлесс, прикрывая тело руками, на другом – полностью обнажила грудь.

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В интервью изданию Сайрус откровенно рассказала о своей ориентации и браке. По словам звезды, она не планировала быстро вступать в брак, однако жуткий пожар в Калифорнии, который разрушила их дом, сплотил и сблизил влюбленных.

"Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом", – подчеркнула она.

Майли заявила, что она – квир и гордится этим.

Квир – это одно из названий представителей ЛГБТ сообщества, общий термин для обозначения ЛГБТК+, то есть людей, которые не являются гетеросексуальными или цисгендерными.

Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир. Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не во внешность, ни во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью,
– заявила артистка.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

Майлі Сайрус
Майли Сайрус для Vanity Fair / Instagram / @mileycyrus

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Теги: LifeStyle Музыка Мода ЛГБТ
Источник: LifeStyle 24
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