Майли Сайрус устроила эротическую съемку с бойфрендом: горячие фото

Певица Майли Сайрус сумела в очередной раз взбудоражить сеть. Артистка показала, в каком наряде она встретила Хэллоуин, и поделилась провокационными снимками с бойфрендом Коди Симпсоном.

Американская поп-певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом все чаще выбирает провокационные образы. В сети она часто публикует снимки, демонстрируя свое стройное тело. На Хэллоуин артистка превзошла все ожидания поклонников и показала результаты совместной эротической фотосессии с новым бойфрендом.

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Сначала звездная пара показала тематические наряды, которые выбрала для праздничной вечеринки. Перед камерами Майли Сайрус и Коди Симпсон появились в сексуальных образах с кожаными куртками. В заметке влюбленные объяснили, что перевоплотились в знаменитого певца Билли Айдола и его бывшую жену Перри Листер. Импровизированную съемку Майли и Коди превратили в эротическую, выбирая достаточно провокационные позы.

Да и после хэллоуиновской вечеринки Майли Сайрус и Коди Симпсон продолжили сексуальную фотосессию. Артистка сбросила мини-платье и позировала в соблазнительном нижнем белье и чулках. А вот ее бойфренд Коди Симпсон охотно щеголял идеальным торсом.

Что известно о личной жизни Майли Сайрус?

Личная жизнь Майли Сайрус стала едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. В начале августа 2019 года стало известно, что артистка разводится с актером Лиамом Хемсвортом. По словам инсайдеров западных СМИ, пара не могла ужиться в одном доме, поэтому после 8 месяцев супружеской жизни решила расстаться. После такого резонансного заявления журналисты поймали Майли Сайрус на отдыхе с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. Лесбийские отношения бывшей жены настолько расстроили Хемсворта, что он на следующий день официально подал документы на развод.



Однако и роман с Кейтлин длился недолго. По неизвестным причинам девушки решили не продолжать отношения, а Майли Сайрус начала встречаться с австралийским вокалистом Коди Симпсоном.