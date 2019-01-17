Майли Сайрус забавно прокомментировала слухи о своей беременности
Популярная певица Майли Сайрус, которая в декабре прошлого года тайно вышла замуж за австралийского актера Лиама Хэмсворта, опровергла слухи о своей беременности.
Майли прокомментировала слухи забавным способом – она оставила остроумный комментарий в Twitter под публикацией о ее беременности издания Daily Mail.
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Сайрус опубликовала коллаж своей фотографии с яйцом, которое накануне побило рекорд в Instagram.
Я не нахожусь в "ожидании яйца". Но прекрасно видеть, что все так "рады за нас". Мы тоже за вас рады! А теперь, оставьте меня в покое и вернитесь к вытрещанию на яйцо,
– заявила знаменитость.
Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хэмсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего через год пара изменила свое решение и рассталась. Но чувства Майли и Лиама так и не исчезли: в 2016 году певица и актер возобновили отношения, после чего своенравная артистка стала носить обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный. Прошло почти 10 лет, как пара пошла к алтарю. Впоследствии в 2018 году 22-23 декабря сеть взорвала новость о тайной свадьбе Майли Сайрус Лиама Хэмсворта.
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