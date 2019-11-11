Майли Сайрус запретили петь: подробности

Американская певица в начале октября шокировала поклонников. Она загремела в больницу с тонзиллитом. Ее постоянно поддерживали мама и новый бойфренд Коди Симпсон. Сейчас звезда проходит курс реабилитации после операции на голосовых связках. Врачи запретили Майли Сайрус петь и даже разговаривать.

В начале октября певицу госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса с тонзиллитом. Майли Сайрус находилась в отдельной палате частной клинике. Ее мама по-настоящему заботилась о дочери – расчесывала волосы, как в детстве, и всегда была рядом. Певицу успели проведать стилист Брэдли Кеннет и фотограф Майли Сайрус. Ее бойфренд Коди Симпсон пришел в госпиталь с гитарой и даже посвятил любимой песню.

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Кроме воспаления горла врачи сообщили Майли о проблемах с голосовыми связками. Звезда решила не медлить и прислушалась к советам врачей. Ей сделали операцию.

Сейчас 26-летняя Майли Сайрус проходит курс реабилитации, именно поэтому ей запретили петь и даже разговаривать. Эти ограничения продлятся минимум две недели. Но работу над своим новым альбомом певице придется отложить до следующего года.

Майли Сайрус сменила больничную палату на родные стены и продолжила заботиться о своем здоровье дома. Певица чувствует себя хорошо. Об этом могут свидетельствовать по крайней мере ее активные занятия спортом, которыми она делится в социальных сетях.

Голос на отдыхе, а тело – нет,

– прокомментировала Майли Сайрус



Майли Сайрус занимается спортом во время реабилитации / Instagram /@mileycyrus