Майли Сайрус засветила натренированное тело возле скал каньона: соблазнительные фото

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Майли Сайрус
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американская исполнительница Майли Сайрус пережила в последнее время не мало потрясений. И чтобы вдоволь отдохнуть и набраться сил, артистка отправилась в путешествие со своей семьей.

Известно, что в августе этого года 26-летняя Майли рассталась со своим мужем Лиамом Хемсвортом, не прожив с ним в браке и года. Сразу же после заявления о разводе, девушку подловили за поцелуями с известной блогершей Кейтлин Картер. На фоне бурной личной жизни звезда выпустила трек, где намекнула на разрыв с Лиамом. Но через месяц после романа в СМИ появились слухи о ее расставании с Кейтлин.

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Следовательно, звезда решила отдохнуть от лишних эмоций и разделить путешествие с мамой Тиш, сестрой Бренди и их собакой Бини. Их путешествие пролегало среди живописных каньонов: Национального парка Зайон, каньона Антилопы и озера Пауэлл.

Майлі Сайрус
Майли Сайрус с матерью, сестрой и собакой / Instagram / @mileycyrus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Там девушка не только нежилась под солнцем, но и сделала большой фотоотчет, где можно разглядеть невероятные локации, апартаменты, образы для прогулок и фигуру артистки. Относительно последнего, то фанаты в очередной раз убедились в отличной форме Майли Сайрус, хоть и некоторые заподозрили ее в анорексии.


Майли Сайрус засветила стройную фигуру / Instagram / @mileycyrus

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Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Отдых Майли Сайрус
Источник: LifeStyle 24
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