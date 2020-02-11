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Маколей Калкин позировал для обложки глянца: дерзкие фото

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Маколей Калкин / Фото: Esquire

Известный американский актер, звезда фильмов "Один дома" и "Один дома 2" Маколей Калкин стал героем известного глянца.

Маколей Калкин позировал для мартовского выпуска журнала Esquire и украсил его обложку. Также знаменитый актер дал интервью изданию и прокомментировал скандал с Майклом Джексоном после выхода документального фильма о певце.

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Любимец миллионов позировал в фотосессии в чрезвычайно стильных и роскошных образах от Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent. Однако наиболее эффектной стала фотография, на которой Калкин появился в вызывающей позе. Он одет в черный халат и с накрашенными ногтями.

Маколей Калкін
Маколей Калкин на обложке журнала Esquire / Фото: Esquire

Относительно скандала с фильмом о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" Маколей сказал, что ничего не замечал за музыкантом. Также актер добавил, что до сих пор считает себя другом покойного исполнителя.

Он никогда ничего плохого мне не делал. И я не видел, чтобы он что-то делал. У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас. Майкл умер. И если бы мне было о чем поговорить, я бы точно не молчал. Но нет, я никогда ничего не видел,
– рассказал Маколей Калкин.

Маколей Калкін
Маколей Калкин в съемке для журнала Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкин позирует для издания Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Дерзкий Маколей Калкин / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкин для журнала Esquire / Фото: Esquire

Маколей Калкін
Маколей Калкин / Фото: Esquire

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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