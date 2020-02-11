Маколей Калкин позировал для обложки глянца: дерзкие фото

Известный американский актер, звезда фильмов "Один дома" и "Один дома 2" Маколей Калкин стал героем известного глянца.

Маколей Калкин позировал для мартовского выпуска журнала Esquire и украсил его обложку. Также знаменитый актер дал интервью изданию и прокомментировал скандал с Майклом Джексоном после выхода документального фильма о певце.

Читайте также: Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид в кампейне Burberry: звездная съемка

Любимец миллионов позировал в фотосессии в чрезвычайно стильных и роскошных образах от Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent. Однако наиболее эффектной стала фотография, на которой Калкин появился в вызывающей позе. Он одет в черный халат и с накрашенными ногтями.



Маколей Калкин на обложке журнала Esquire / Фото: Esquire

Относительно скандала с фильмом о жизни Майкла Джексона "Покидая Неверленд" Маколей сказал, что ничего не замечал за музыкантом. Также актер добавил, что до сих пор считает себя другом покойного исполнителя.

Он никогда ничего плохого мне не делал. И я не видел, чтобы он что-то делал. У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас. Майкл умер. И если бы мне было о чем поговорить, я бы точно не молчал. Но нет, я никогда ничего не видел,

– рассказал Маколей Калкин.



Маколей Калкин в съемке для журнала Esquire / Фото: Esquire



Маколей Калкин позирует для издания Esquire / Фото: Esquire



Дерзкий Маколей Калкин / Фото: Esquire



Маколей Калкин для журнала Esquire / Фото: Esquire