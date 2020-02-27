Маколей Калкин возвращается на экраны: актер сыграет в "Американской истории ужасов"

Присоединение Маколея Калкина к актерскому составу сериала "Американская история ужасов" стало настоящим возвращением года. Фанаты звезды фильма "Один дома" с нетерпением ждут момента, когда увидят своего кумира на экране.

О том, что Маколей Калкин наконец вернулся к съемкам в кино, сообщил создатель проекта "Американская история ужасов" (American Horror Story) Райан Мерфи. Сценарист опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в инстаграме.

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Райан Мерфи отметил, что Маколей Калкин сыграет в ожидаемом 10 сезоне ленты. Кроме него в сериале будут сниматься Сара Полсон и Эван Питерс, которые в 9 сезоне оставили фанатов сериала без своего участия. Кэти Бейтс, Билли Лурд и Финн Уиттрок неизменно будут исполнять свои роли, которые достались им еще в 2011 году.

Стоит добавить, что Маколей Калкин на протяжении многих лет не участвовал в больших проектах. Впрочем, именно его ассоциируют с зимними каникулами и рождественской атмосферой, ведь благодаря роли Кевина Маккалистера в фильме "Один дома" он прославился на весь мир, будучи 10-летним мальчиком.

Что касается 10 сезона сериала "Американской истории ужасов", создатели пока что не раскрывают деталей сюжета и не называют точную дату премьеры. Известно лишь, что релиз запланирован на 2020 год.