Медовый Спас или Маковея: что можно и нельзя делать в этот день

Медовый Спас или Маковея – это первый из трех Спасов, который празднуют 14 августа. В Украине праздник Маковея связан с почитанием мучеников-братьев Маккавеев, принявших смерть во имя веры. В этот день христиане освящают в церкви мед и мак.

По церковному преданию, когда-то в Константинополе бушевала страшная эпидемия. И именно в этот день из храма Святой Софии вынесли частицу креста, на котором был распят Иисус, чтобы ею освятить воду в водоемах.

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После этого ритуала эпидемия в городе закончилась. На Медовый Спас освящают воду в реках и колодцах, поэтому Медовый Спас еще называют Мокрым.

Что можно делать в Медовый Спас

1. В Медовый Спас принято купаться в реке. По приметам, купание оздоровит людей и даст им силы на весь год.

2. Освященным маком, который вы принесете из церкви, надо посыпать углы комнат, чтобы защитить себя и близких от нечистой силы. Цветы из освященного букета оставить высыхать за иконой до весны.



В маковейчике есть бархатцы, тысячелистник, георгины, базилик, полынь, барвинок, тимьян

Что нельзя делать в Медовый Спас

1. После Маковея, 15 августа, купаться уже нельзя, ведь вода остывает и можно сильно заболеть.

2. В этот день нельзя работать в поле и на огороде и заниматься тяжелым физическим трудом, ведь Медовый Спас – религиозный праздник.

3. Не желайте в этот праздник никому зла, не употребляйте плохих слов и не накапливайте в себе сплетен и оскорблений.

4. На Маковея нельзя громко разговаривать и кричать. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, которые в этот день собирают мед.