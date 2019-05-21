Макс Барских опозорился на вечеринке Каннского кинофестиваля: видео

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Макс Барских опозорился в Каннах
Макс Барских опозорился в Каннах / politeka.net

Во Франции продолжается одно из самых престижных событий года – Каннский кинофестиваль. К светскому мероприятию присоединился украинец Максим Барских, который гастролирует в РФ и получает там премии. Однако его присутствие на вечеринке обернулось неожиданным курьезом.

Во время элитной вечеринки Макс Барских танцевал вместе с другими звездами. Однако прямо посреди танцпола у него упал бокал с напитком и разбился. Артист это заметил и сделал вид, что ничего не было. За считанные секунды он отошел от разбитого бокала и со смехом наблюдал, как гости вечеринки убирают стекло за ним.

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Видео курьеза Макс Барских не скрывал и сам опубликовал на официальной Instagam-странице. К ролику артист добавил комментарий, в котором констатировал содеянное.

Когда ты уронил коктейль посреди танцпола, и сделал вид, что это не ты,
– написал Макс Барских.

Многие пользователи сети взорвались негодованием от видео: "Не смешно, и это не веселое видео. Макс, ты уже взрослый человек и стоять и смеяться над тем, что за тобой убирает разбитый стакан и разлитую выпивку другой человек... Вообще, что ты хотел показать в этом видео: что ты звезда, тебе можно все, или что тебе уже пора заканчивать пить?"

Участие Макса Барских в Каннском кинофестивале оставалось под вопросом. Накануне поездки во Францию артист попал в аварию в США. Певец разбил авто, однако сам не пострадал. Несмотря на это менеджеры Макса Барских заявили: если врачи обнаружат сотрясение мозга – артист не сможет осуществить перелет в Канны.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Курьезные новости Каннский кинофестиваль Музыка
Источник: LifeStyle 24
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