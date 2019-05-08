Макс Барских попал в серьезное ДТП: появилась реакция исполнителя

Украинский певец Макс Барских, который часто гастролирует в России, попал в ДТП в США. Инцидент произошел вчера, 7 мая, в Лос-Анджелесе, где последние полгода артист записывает новый альбом. Исполнитель сообщил, что "с ним все хорошо".

Об аварии 29-летний Макс Барских сообщил в своем Instagram. На фотографии можно увидеть, как бампер его автомобиля вдребезги разбит. Представители исполнителя сообщают, что жизнь Барских спасли ремни безопасности – он был пристегнут и ехал на умеренной скорости. После столкновения с другим автомобилем музыкант отделался мелкими ушибами и царапинами, но из-за задымления автомобиля ему не сразу удалось покинуть салон. Сейчас жизни певца ничего не угрожает.

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Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг,

– оставил философские размышления певец после ДТП на странице.

Он отметил, чтобы его фанаты "обязательно пристегивались ремнями безопасности, ведь это может спасет вашу жизнь". В итоге Барских добавил, что с ним все хорошо и фанатам не стоит волноваться.

Добавим, что меньше недели назад в ДТП в России попал российский исполнитель Влад Топалов – муж украинского ведущей Регины Тодоренко. В результате инцидента также никто не пострадал – повреждения получили только автомобили.

Что известно о Максе Барских?​ Украинский артист, настоящее имя которого Николай Бортник, родился в Херсоне, но после окончания школы переехал в Киев, где и получил высшее образование. Дебют певца состоялся в 2008 году, когда он стал участником популярного музыкального шоу "Фабрика звезд 2". С тех пор он записал несколько успешных пластинок, в основном на русском языке, и получил немало наград. Во время войны на востоке Украины Макс Барских часто гастролировал и продолжает выступать и получать награды в России.