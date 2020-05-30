Главный герой десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Максим Михайлюк дал откровенное интервью, в котором признался, что больше всего ценит в своей избраннице на проекте Даше Ульяновой.

Вчера, 29 мая, состоялось пост-шоу "Холостяка-10", где участники рассказали о своей жизни после проекта. Тогда стало известно, что у Максима и Даши отношения не сложились. Причиной разрыва стало то, что у холостяка была интимная связь с одной из участниц. В разговоре с журналистами сайта STB.ua Макс признался, что больше всего ценит в Даше.

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Что Максим ценит в Даше Ульяновой?

Герою "Холостяка" всегда нравилось то, что Даша открыто говорила, что чувствует. Особенно заметно это было в видеообращениях. Когда она была расстроенной, то показывала это и не думала, как будет выглядеть. Максим признался, что после первого свидания в оранжерее, у него появилось впечатление, что он очень хорошо ее знает.

Даша могла начать говорить, и я уже знал, что она хочет сказать. Я благодарен ей за все наши пережитые вместе эмоции и нашу историю. Она для меня очень ценная,

– сказал Михайлюк.

Что изменилось после просмотра эфиров шоу?

По словам Максима, он иногда ловил себя на мысли, что с ним на свидании девушки вели себя совсем по-другому, чем во время того, когда давали комментарии. Он говорит, что если бы слышал это на проекте, то, наверное, поступил бы иначе. Но по правилам шоу они могли видеться только на свидании или на групповых встречах. Поэтому холостяку было трудно объективно оценивать поведение каждой участницы.