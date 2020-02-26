Максим Михайлюк – главный герой реалити-шоу "Холостяк": что о нем известно

Уже 6 марта стартует одно из самых романтических шоу страны "Холостяк". В 10-м юбилейном сезоне главным героем шоу стал "неземной"холостяк Максим Михайлюк. Что о нем известно – читайте дальше.

Кто такой Максим Михайлюк?

Максим Михайлюк – 34 летний пилот, владелец летной школы США. О профессии пилота мечтал еще с детства. В юном возрасте прикладывал много усилий, чтобы получить образование в летной школе Америки. Уже в 28 лет он достиг своей мечты.

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Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты, и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня,

– рассказал Михайлюк.

Когда главному герою исполнилось 30 лет, он открыл свою собственную летную школу Flymax, в которой учатся будущие пилоты. Начать собственное дело было не легко, ведь для этого ему было нужно дополнительно получить лицензию пилота-инструктора, а его школа должна пройти проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.



Максим Михайлюк – главный герой шоу "Холостяк"

Главный герой шоу "Холостяк" влюблен в авиацию, однако теперь хочет по-настоящему влюбиться в девушку, которая станет для него той единственной, которую он искал всю свою жизнь.

Максим с легкостью управляет небольшими самолетами, так и большими авиалайнерами Boeing 737. Он даже владеет мастерством безопасной посадки в сложных горных аэропортах.

Новый сезон романтического шоу "Холостяк" точно удивит каждого, ведь главный герой теперь готов показать высший пилотаж и ради той единственной – достать звезду с неба.

Премьера шоу "Холостяк": смотрите трейлер онлайн