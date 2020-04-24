Малая, да я прикалывался: Сергей Притула чуть не женился на спор

Украинский телеведущий охотно делится историями из своей бурной молодости. Сергей Притула признался, что мог заключить брак сразу после окончания института. Однако на такой поступок его вдохновила не головокружительная любовь, а юношеский спор.

Сергей Притула в эфире программы "Суперинтуиция" рассекретил интересный факт из своей биографии. Дважды женатый шоумен чуть не сыграл свадьбу на спор, потому что девушка не поняла его шутку. Он признался, что хотел проверить на решимость одну из подруг, однако сам провалил этот эксперимент.

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После окончания института Притула имел бурное прошлое, которое едва не сказалось штампом в его паспорте. Он предложил девушке жениться, чтобы проверить ее дерзость на глазах у всех друзей. Однако она была не из пугливых и согласилась пойти в ЗАГС в тот же вечер.

"Вы посидите, мы скоро", – ответил ведущий сконфуженным ребятам и надеялся, что женщину все же напугает такая перспектива. Однако Сергею Притуле пришлось уже с цветами под дверью кабинета, в котором пишут заявления молодожены, раскрыть свою шутку.

Малая, да я прикалывался,

– сказал шоумен почти невесте.

Напомним, что первую свадьбу Сергей Притула сыграл с Юлией Андрийчук из родного Тернополя. В браке родился его старший сын Дмитрий. Однако вскоре пара рассталась. Второй женой звезды стала Екатерина Сопельник из Донецка, которая работала с ним на одном телеканале. Свадьбу влюбленные сыграли в 2015 году, а сейчас воспитывают общую дочь Соломию.