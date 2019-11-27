Маланию Трамп неприветливо встретила молодежь Балтимора: реакция первой леди

Первая леди США Мелания Трамп осуществила очередную официальную поездку. На этот раз представитель Белого дома посетила Балтимор, где выступила на молодежном саммите. Однако появление первой леди не вызвало восторг у участников мероприятия, а ответ Мелании Трамп не задержался.

Как молодежь отреагировала на выступление Мелании Трамп

В основном, появление представителей Белого дома вызывает восторг у американцев. Все потому, что встреча с чиновниками – это возможность донести свои мысли относительно реформ и изменить условия своего труда. Однако последняя поездка Мелании Трамп в Балтимор отметилась фиаско.

Читайте также: В пальто от Dolce & Gabbana: Мелания Трамп показала подготовку к Рождеству

Первая леди появилась на молодежном саммите в Университете Мэриленда в стильном коричневом пальто и сапогах на каблуках. И как только Мелания Трамп вышла на сцену для произнесения доклада, услышала в ответ неодобрительный шум зала. Сначала она решила не обращать внимания и продолжила свой рассказ об опиоидном кризисе, а затем дипломатично обратилась к участникам мероприятия. Однако никакие ораторские упражнения первой леди не улучшили настроение в зале, поэтому, быстро завершив выступление, она покинула сцену.

Причиной такой недоброжелательности у публики стала критика относительно политики Дональда Трампа. Поэтому первую леди, которая приехала презентовать свои достижения в борьбе с опиоидным кризисом, восприняли довольно враждебно.

Смотрите фрагмент выступления Мелании Трамп в Балтиморе: видео

Реакция Мелании Трамп на инцидент

По возвращении в Белый дом первая леди решила не замалчивать инцидент, о котором заговорил весь мир. На инстаграм-странице Мелания Трамп показала эффектные фото с мероприятия и прокомментировала случившееся.

Мы живем в демократической стране, и каждый имеет право на свое мнение. Но факт в том, что в нашем государстве есть серьезный кризис, и я, как и раньше, придерживаюсь идеи, что нужно информировать детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками,

– отметила она.

В то же время инцидент не повлиял на рабочий график Мелании Трамп. Сразу после провальной встречи с молодежью первая леди приняла участие в традиционной церемонии помилования индейки. На мероприятии она сопровождала своего мужа Дональда Трампа, и появилась в том же роскошном образе, что и на молодежном саммите.