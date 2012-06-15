Мальчик или девочка: самые популярные андрогины в шоу-бизнесе
На днях Франция представила своего конкурсанта на международном шоу Евровидение 2019, которым стал 19-летний андрогин Билал Хассани. Певец уже за первые часы стал жертвой критики, расистских и гомофобных оскорблений в сети. Похожая реакция была и на австрийского артиста и победителя Евровидения–2014 Кончиту Вурст. Поэтому интерес к вопросу "Кто такие андрогины?" вернулся.
Андрогин – это человек, который идентифицирует себя как бесполое лицо и наделен внешними признаками обоих полов. Так, это проявляется во внешности, когда сочетают мужские и женские черты.
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Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых популярных людей-андрогинов из сферы шоу-бизнеса.
Модель Андреа Пежич
Певец Кончита Вурст
Солист Placebo Брайан Молко
Певец Билал Хассани
Модель Омахира Мота
Акриса Тильда Суинтон
Модель Агнесс Дейн
Топ-модель Фрея Беха Эриксен