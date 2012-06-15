Мальчик или девочка: самые популярные андрогины в шоу-бизнесе

На днях Франция представила своего конкурсанта на международном шоу Евровидение 2019, которым стал 19-летний андрогин Билал Хассани. Певец уже за первые часы стал жертвой критики, расистских и гомофобных оскорблений в сети. Похожая реакция была и на австрийского артиста и победителя Евровидения–2014 Кончиту Вурст. Поэтому интерес к вопросу "Кто такие андрогины?" вернулся.