Мальчик или девочка: самые популярные андрогины в шоу-бизнесе

87 Читати новину українською
Билал Хассан
Билал Хассан / Instagram / @iambilalhassani

На днях Франция представила своего конкурсанта на международном шоу Евровидение 2019, которым стал 19-летний андрогин Билал Хассани. Певец уже за первые часы стал жертвой критики, расистских и гомофобных оскорблений в сети. Похожая реакция была и на австрийского артиста и победителя Евровидения–2014 Кончиту Вурст. Поэтому интерес к вопросу "Кто такие андрогины?" вернулся.

Андрогин – это человек, который идентифицирует себя как бесполое лицо и наделен внешними признаками обоих полов. Так, это проявляется во внешности, когда сочетают мужские и женские черты.

Читайте также: Евровидение-2019: Францию будет представлять эпатажный блогер-андрогин – фото и видео

Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых популярных людей-андрогинов из сферы шоу-бизнеса.

Модель Андреа Пежич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic)

 

Певец Кончита Вурст

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

 

Солист Placebo Брайан Молко

 

Певец Билал Хассани

 

Модель Омахира Мота

 

Акриса Тильда Суинтон

 

Модель Агнесс Дейн

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений A (@agynessdeyn)

 

Топ-модель Фрея Беха Эриксен

 

 

Теги: Музыка LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 131
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
715
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 525
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 631
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
869
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 878
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук