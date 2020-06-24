Мальдивские острова открыли авиаграницы для туристов со всего мира и не потребуют проходить тестирование на COVID-19.

О таком решении заявил президент Мальдивских островов Ибрагим Солих, сообщает Seychelles News Agency. По его словам, прибытие международных туристов будет только приветствоваться и им не нужно будет проходить тестирование для въезда в страну.

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"Мальдивы снова откроют туристические курорты с 15 июля", – подчеркнул Солих.



Мальдивы откроют границы с 15 июля / Фото: Pexels

Стоит добавить, что туризм на Мальдивах является одним из крупнейших источников дохода для населения, поэтому государство понесло немалые убытки после введения карантина в марте 2020 года. Сейчас на Мальдивах зарегистрировано около 2 200 случаев заражения COVID-19. Всего на островах проживают 340 тысяч человек.

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С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Сейчас принять украинцев готовы лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Для граждан, которые будут прибывать в Украину: их разделили на категории: на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые" (с лучшей).

Граждане стран, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.



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