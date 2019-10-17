Малефисента 2: как создавали роскошное платье Колдуньи для Анджелины Джоли – видео

Премьера одной из самых ожидаемых кинолент в мире "Малефисента 2: Владычица тьмы" в Украине состоялась 17 октября. Создатели фильма решили показать, как создавался роскошный образ главной героини.

Автором одного из самых эффектных платьев в фильме "Малефисента 2" стал британский бренд Ralph & Russo. На его создание было потрачено около 700 часов ручного труда, сообщают в Vogue UA.

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Это настоящая мечта для дизайнера – здесь ты получаешь возможность и стать частью такого масштабного проекта, и сделать образ для любимой подруги. Работа над платьем "Малефисенты 2" – это наш первый опыт в кино. Не так часто тебе выпадает шанс придумать наряд, который затем будет сочетаться с крыльями и рогами. Это совершенно другой вид творческой свободы,

– поделилась дизайнер Ralph & Russo Тамара Ральф.



Платье для "Малефисенты 2" от Ralph & Russo / Ralph & Russo



Платье для "Малефисенты 2" от Ralph & Russo / Ralph & Russo

По словам дизайнера, именно Анджелина Джоли порекомендовала создателям кино пошить платье от этого бренда одежды. Сначала с помощью рендеринга на основе эскиза была создана модель платья и разработан основной мотив. Впоследствии платье рисовали, вырезали лазером, детали закрепляли на тюли и затем использовали специальный силикон, чтобы создать эффект второй кожи. Для орнаментов на тюлевом платье команда Ральфа использовала технику мазка кистью и прибегала к острым формам.

Как создавали платье Малефисенты для фильма "Малефисента: Владычица тьмы": видео

Журналисты LifeStyle 24 считают уместным показать еще и этап создания эффектного макияжа и прически для образа Малефисенты. Команда студии Disney, которая занялась съемками фильма, опубликовала этот видеоролик в сентябре 2019 года.