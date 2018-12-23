Маленькая копия мамы: Екатерина Бужинская поделилась архивным фото

Знаменитая украинская исполнительница Екатерина Бужинская накануне Католического Рождества решила вспомнить детство. Она обнародовала архивный снимок с мамой, на котором певица еще совсем маленькая.

Перед Рождеством воспоминания о детстве и празднования в кругу семьи просто не могут не нахлынуть. Так, украинская певица Екатерина Бужинская решила порадовать своих поклонников фотографией из раннего детства.

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Архивное черно-белое фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Я и мама. Счастливое детство, Новый год. Архив! Самые дорогие фото,

– прокомментировала фотографию Катя Бужинская.

На голове певицы была большая корона, а сама она одета в светлое платье на коротком рукаве. Она обнимает за шею свою мать, которая сидя позирует перед фотокамерой. На заднем фоне виднеется елка, украшенная "новогодним дождиком".

К слову, еще одна украинская певица в канун католического Рождества решила вспомнила школьные годы. Победительница "Евровидения-2016" Джамала призналась, что она играла роль Снегурочки на новогоднем празднике, однако для такого трогательного сообщения решила опубликовать новое фото.