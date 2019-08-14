"Маленькие женщины": вышел трейлер фильма с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан – увлекательное видео

25 Читати новину українською
Кадр из фильма "Маленькие женщины"
Кадр из фильма "Маленькие женщины" / IMDb

Долгожданный трейлер к новой экранизации фильма "Маленькие женщины" появился в сети накануне, 13 августа. В видеоролике появились любимые актеры миллионов, среди которых звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон и номинированная на Оскар Сирша Ронан.

Первый официальный трейлер к фильму "Маленькие женщины" представители компании Sony Pictures Entertainment опубликовали на своем YouTube-канале.

Читайте также: "Маленькие женщины": появились невероятные кадры из фильма с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан

Дебютный трейлер очередной экранизации романа "Маленькие женщины" за первые сутки посмотрели больше, чем 1 миллион пользователей. В римейке 2019 года главные роли достались Эмме Уотсон, Сирше Ронан, Мерил Стрип, Флоренс Пью, Лоре Дерн и другим известным актерам.

События разворачиваются во время Гражданской войны в США. В центре сюжета предстают четыре сестры Марч, которые, несмотря на сложную ситуацию в стране, пытаются разобраться с семейными проблемами, а также взрослеют и учатся строить отношения. Премьера фильма в США запланирована на 25 декабря 2019 года. Дата выхода фильма на украинский экран пока неизвестна.

Смотреть трейлер к фильму "Маленькие женщины": видео

 

blog_ava
Медовый Спас: праздничные картинки-поздравления с Маковеем
сегодня
5013
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Емма Уотсон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Миле Кунис – 36: Топ-4 роли голливудской актрисы из Украины
сегодня 12:00 Миле Кунис – 36: Топ-4 роли голливудской актрисы из Украины
Юлія Девда 473
"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
13 августа 14:38 "Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
Юлія Ліпенцева 253
Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
13 августа 13:51 Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
106
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 5306
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
12 августа 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1530
Новости
Больше новостей
Залиште відгук