"Маленькие женщины": вышел трейлер фильма с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан – увлекательное видео
Долгожданный трейлер к новой экранизации фильма "Маленькие женщины" появился в сети накануне, 13 августа. В видеоролике появились любимые актеры миллионов, среди которых звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон и номинированная на Оскар Сирша Ронан.
Первый официальный трейлер к фильму "Маленькие женщины" представители компании Sony Pictures Entertainment опубликовали на своем YouTube-канале.
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Дебютный трейлер очередной экранизации романа "Маленькие женщины" за первые сутки посмотрели больше, чем 1 миллион пользователей. В римейке 2019 года главные роли достались Эмме Уотсон, Сирше Ронан, Мерил Стрип, Флоренс Пью, Лоре Дерн и другим известным актерам.
События разворачиваются во время Гражданской войны в США. В центре сюжета предстают четыре сестры Марч, которые, несмотря на сложную ситуацию в стране, пытаются разобраться с семейными проблемами, а также взрослеют и учатся строить отношения. Премьера фильма в США запланирована на 25 декабря 2019 года. Дата выхода фильма на украинский экран пока неизвестна.
Смотреть трейлер к фильму "Маленькие женщины": видео
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