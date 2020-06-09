Популярная украинская танцовщица ждет рождения второго ребенка, однако Илона Гвоздева хорошо помнит, какой была ее первая беременность дочкой Валерией. Она показала кадр пятилетней давности, на котором позирует с большим животом. Звезда призналась, что тогда чувствовала себя маленьким бегемотом.

Архивный кадр Илона Гвоздева опубликовала на личной странице в инстаграме, где она часто делится трогательными семейными фотографиями. Танцовщице во время первой беременности было сложно принять поразительные изменения своего тела. Несмотря на то, что беременность только украшает женщину, она чувствовала себя "маленьким бегемотом". Друзья и близкие убеждали в том, что состояние беременной ей подходит и выглядит она "хорошенькой".

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Образ Илоны Гвоздевой

Знаменитость на фото позирует в летнем образе в поле. На ней белый сарафан с цветочным принтом на тонких лямках с коричневой шнуровкой на декольте. Несмотря на то, что платье свободного кроя, оно облегает и подчеркивает ее большой живот. Илона Гвоздева держит в руках букет ромашек, которые романтично дополняют ее образ.

Она собрала длинные волосы сзади и выбрала лаконичные серьги, которые сверкали на солнце. На ее лице легкий макияж, который только подчеркивает фантастическую естественную красоту.

Что известно о второй беременности Илоны Гвоздевой?

Танцовщица призналась, что узнала о беременности только на приеме у гинеколога после многочисленных тестов дома в течение трех недель. Сейчас семья не знает пола будущего малыша даже несмотря на то, что звезда находится уже на пятом месяце беременности.

Она планирует назвать будущего ребенка Доминик, если родится мальчик, если девочка – Доминика, ведь именно после отдыха в Доминикане супруги узнали о беременности. Сейчас Илона Гвоздева продолжает танцевать и тренироваться, ведь во время первой беременности занималась любимым делом до 9 месяца.